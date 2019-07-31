Бывшая жена Якубовича рассказала, почему телеведущий сбежал к молодой любовнице

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Кинофестиваль
Популярность стала причиной, из-за которой Якубович обзавелся любовницейФото: Александр Елизаров © URA.RU

Телеведущий Леонид Якобович развелся с солисткой ансамбля «Горожане» Галиной Антоновой из-за популярности, которая на него свалилась, когда он стал вести передачу «Поле чудес» на «Первом канале».

«Когда мужа позвали вести программу „Поле чудес“, мы вернулись в Москву. В столице у него появилось много поклонниц. Отношения разрушились, когда в его жизни возникла девушка, которая была младше меня на 18 лет», — приводят «Дни.ру» слова Антоновой.

Якубович подал на развод, когда все в его окружении, в том числе жена, узнали о молодой любовнице, Марине Видо, которая работала в рекламном отделе телеканала «ВИД». Несмотря на развод, телеведущий не раз навещал Антонову и помогал их общему сыну Артему. В 1998 году у Видо и Якубовича родилась дочь Варвара, которая сейчас делает карьеру журналиста.

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© Служба новостей «URA.RU»
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