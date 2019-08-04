Стало известно об отказе Японии от секретного пункта в договоре с СССР

В 1956 году Япония отказалась от продвижения антиядерных идей, когда заключала с СССР декларацию по нормализации отношений. Об этом стало известно агентству Kyodo, редакция которого получила рассекреченные документы о переговорном процессе.
Предварительный текст декларации был представлен советской стороной в Москве 15 октября 1956 года. В одном из параграфов говорилось: «Мы будем работать над запретом производства, испытания, использования ядерного оружия, а также устранением угрозы ядерного оружия и созданием условия для мирного использования атомной энергетики». Японская сторона заявила, что не отвергает важность проблемы, но ее обсуждение, по мнению Токио, было возможно только после нормализации советско-японских отношений, уточняет телеканал 360.
Итоговый текст документа был ратифицирован парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года. В нем говорилось, что страны «прекращают пребывать в состоянии войны» и восстанавливают дипломатические и консульские отношения. Также в СССР согласились передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды. Позже СССР аннулировал обязательства о передаче островов, так как США заключили с Японией договор о безопасности.
В конце 2018 года Япония вновь вернулась к обсуждению вопроса о том, кому должны принадлежать Курильские острова. Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что хочет вернуть лишь «естественные продолжения» японского Хоккайдо, напоминает агентство Nation News.