Горбачев ответил россиянам, которые хотят жить в брежневские времена, а не в современной России. Эксклюзив «URA.RU»

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Прощание с Евгением Примаковым. Москва, горбачев михаил
Михаил Горбачев считает, что в России идут демократические процессыФото: Антон Белицкий © URA.RU

Президент СССР Михаил Горбачев считает, что россиянам не стоит оглядываться на советское прошлое, а нужно подстраиваться под реалии современной России. Так в беседе с корреспондентом «URA.RU» он отреагировал на результаты исследования «Левада-центра», согласно которым россияне склонны считать эпоху Брежнева лучшим временем по сравнению с современной Россией.

«То, что происходит в России, основано на демократических процессах. Это совершенно определенно. Я должен был уйти, оставив эту должность (президента СССР — прим. ред.). Поэтому россиянам надо идти вперед, не оглядываясь на прошлое. Если что-то не так, нужно садиться, разговаривать и решать вопрос», — заявил «URA.RU» Горбачев.

Ранее сообщалось, что, по данным масштабного исследования «Левада-центра», россияне склонны считать эпоху Брежнева лучшим временем. Респонденты считают, что в 1970—1980-х годах власть была ближе к народу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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