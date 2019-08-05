Президент СССР Михаил Горбачев считает, что россиянам не стоит оглядываться на советское прошлое, а нужно подстраиваться под реалии современной России. Так в беседе с корреспондентом «URA.RU» он отреагировал на результаты исследования «Левада-центра», согласно которым россияне склонны считать эпоху Брежнева лучшим временем по сравнению с современной Россией.
«То, что происходит в России, основано на демократических процессах. Это совершенно определенно. Я должен был уйти, оставив эту должность (президента СССР — прим. ред.). Поэтому россиянам надо идти вперед, не оглядываясь на прошлое. Если что-то не так, нужно садиться, разговаривать и решать вопрос», — заявил «URA.RU» Горбачев.
Ранее сообщалось, что, по данным масштабного исследования «Левада-центра», россияне склонны считать эпоху Брежнева лучшим временем. Респонденты считают, что в 1970—1980-х годах власть была ближе к народу.