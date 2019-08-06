Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки

Врачи ампутируют правую руку избитой в Ингушетии девочки Фото: Pixabay

Врачи Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля решили ампутировать правую руку девочки, избитой в Ингушетии. Об этом журналистам сообщили в медучреждении.

«Мы боролись за каждый сантиметр, за каждый миллиметр, — приводит RT слова президента института Рошаля. — На этой неделе будет первый этап хирургического лечения — удаление всех погибших тканей, фактически в объеме ампутации». Но даже после этого этапа, по словам специалиста, врачи продолжат борьбу «за каждый миллиметр» и будут рассматривать возможность сохранения локтевого сустава.

Семилетняя девочка с многочисленными травмами, как напоминает Nation News, попала в больницу Ингушетии 4 июля, но после срочной операции была переведена в НИИ в Москве. По подозрению в избиении задержана тетя ребенка, которая была опекуном пострадавшей. женщине уже предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью.