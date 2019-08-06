Родственники Началовой потребовали прекратить съемки фильма о певице

Юлия Началова скончалась в марте 2019 года Фото: Личная страница Юлии Началовой в Instagram

Съемки фильма «Буду рядом» о покойной певице Юлии Началовой приостановили по требованию родственников звезды. Об этом сообщил продюсер фильма Андрей Загорский.

Он рассказал о своем конфликте с пиар-директором Началовой Анной Исаевой. «Я устал от ее вранья и инсинуаций! — цитирует мужчину „Мир новостей“. — Она мне позвонила и сказала, что родители против фильма. Я остановил съемки, потому что не хочу ругаться с семьей Юли, которую очень уважаю. Исаева мне просто ставит палки в колеса. Я не знаю, что делать. Не хочу идти против семьи».

Исаева подчеркнула, что тот отказался познакомить семью Началовой со сценарием и не пригласил поучаствовать в съемках. «На самом деле мама и папа Юлии изначально были против этого проекта. И их можно понять. Все, что нам известно о господине Загорском — это то, что он с утра до вечера торчит на могиле Юлии Началовой. <…> Это немного пугает», — пояснила она.

Звезда 90-х Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет, напоминает «Утро.ру». Причина смерти — заражение крови. Позже появилась информация о том, что про Началову снимут байопик (биографический фильм) «Буду рядом», премьера которого должна была состояться осенью 2019 года.