16 марта 2019

Отец Юлии Началовой назвал причину смерти дочери

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 07:26
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Артистка скончалась в возрасте 38 летФото: Юлия Началова, Instagram

Причиной смерти певицы Юлии Началовой стала остановка сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс. Об этом сообщил отец артистки и композитор Виктор Началов.

«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — цитирует ТАСС Началова. По его словам, врачи делали все возможное, чтобы спасти его дочь. Артистка скончалась 16 марта в возрасте 38 лет в одной из московских больниц. Незадолго до смерти ей сделали операцию на ноге.

Ранее сообщалось, что во время операции Началовой решили ампутировать ногу. О смерти певицы также сообщала ее менеджер Анна Исаева. В то же время на российских телеканалах планировался выход сразу нескольких шоу, посвященных состоянию здоровья артистки.

После сообщений о смерти Началовой стало известно, что на доме, где она жила, может быть установлена мемориальная табличка. Депутаты Московской городской думы считают, что с такой инициативой должен выступить творческий союз.

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