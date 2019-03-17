Отец Юлии Началовой назвал причину смерти дочери

Причиной смерти певицы Юлии Началовой стала остановка сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс. Об этом сообщил отец артистки и композитор Виктор Началов.
«Сильный абсцесс, заражение крови. Сердце не выдержало», — цитирует ТАСС Началова. По его словам, врачи делали все возможное, чтобы спасти его дочь. Артистка скончалась 16 марта в возрасте 38 лет в одной из московских больниц. Незадолго до смерти ей сделали операцию на ноге.
Ранее сообщалось, что во время операции Началовой решили ампутировать ногу. О смерти певицы также сообщала ее менеджер Анна Исаева. В то же время на российских телеканалах планировался выход сразу нескольких шоу, посвященных состоянию здоровья артистки.
После сообщений о смерти Началовой стало известно, что на доме, где она жила, может быть установлена мемориальная табличка. Депутаты Московской городской думы считают, что с такой инициативой должен выступить творческий союз.