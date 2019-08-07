В зауральских лагерях дети жили в опасных условиях и ели просроченную пищу

Многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил, требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности выявлены в детских лагерях в Шадринске и Шадринском районе Курганской области. Возбуждены десятки административных дел, сообщили «URA.RU» в пресс-службе региональной прокуратуры.
В частности, на пищеблоках пришкольных лагерей шадринских школ №8, №13, №15, гимназии №9, Нижнеполевской средней школы Шадринского района, а также в загородном лагере «Салют» нашли просроченные продукты. Кроме того, в «Салюте» в корпусе для проживания детей и в столовой не работала пожарная сигнализация, а в школе №20 в электрощитовой хранились горючие вещества. Спортплощадка гимназии №9 была захламлена стройматериалами, а спортивные сооружения имели следы коррозии. В автобусе Нижнеполевской СОШ обнаружили неисправные тахограф, громкоговорящее устройство и огнетушитель.
«По итогам проверки в адрес руководителей 15 организаций внесены представления с требованием об устранении выявленных нарушений, в отношении 22 должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях», — рассказали в надзорном органе. 16 работников уже привлечены к ответственности, остальные дела еще находятся на рассмотрении. Кроме того, из-за слабого контроля за подведомственными учреждениями отдел образования Шадринска и управление образования Шадринского района также получили представления прокуратуры.
Ранее «URA.RU» сообщало о пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае ночью 23 июля. Директора лагеря задержали вскоре после трагедии и поместили под стражу.