Этикет, вернисаж и дискотека: куда сходить на каникулах в Кургане
В Кургане пройдет дискотека «Молодежный кач»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Курганские школьники отдыхают во время осенних каникул с пользой. Учителя организуют для детей — участников пришкольных лагерей дневного пребывания коллективные походы в музеи и библиотеки. Для тех, кто хочет самостоятельно спланировать досуг — подборка URA.RU.
На выставку без записи
В Курганском краеведческом музее открылась выставка художника Вячеслава Пичугина «Личное пространство». Посетители в восторге от его яркого и самобытного взгляда на мир, говорят работники музея. Для самостоятельного посещения запись не нужна, на выставке можно побывать каждый день с 10.00 до 18.00 (М. Горького, 127/4). Также в музее проводятся мастер-классы.
Изучить столовый этикет декабристов
31 октября в Курганском музее декабристов пройдет интерактивное мероприятие «Столовый этикет». Экскурсовод познакомит с азами воспитания дворянских девочек и мальчиков, с правилами столового этикета. Вы узнаете, чем отличалось детское меню XIX века от современного меню. И попробуете лично разобраться со столовыми приборами. Мероприятие подходит для дошкольников, студентов колледжей и университетов, а также для семейных и индивидуальных групп. Требуется предварительна запись, оплата возможно по пушкинской карте.
Культурный отдых в театре или кино
Театр кукол «Гуливер» 2 ноября покажет спектакль для детей «Журавль и цыпа», а 1 ноября проведет мастер-класс по кукловождению по предварительной записи. В курганских кинотеатрах в прокате есть картины для детского и семейного просмотра: «Алиса в стране чудес», «Горыныч», «Финик-2», «Папины дочки. Мама вернулась».
Игры в библиотеках
Курганские библиотеки в период каникул проводят встречи, игры и квесты. В библиотеке имени А.К. Югова в Кургане для школьников пройдут мероприятия 30, 31 октября и 1 ноября. Сотрудники организуют интеллектуальную игру «Эрудиты у руля» на знание мультфильмов, литературы, видеоигр. Проверить сообразительность можно в квестах «Тайное послание Пушкина» или ЗОЖ-квесте «Жить здорово». Искусству оригами научат на мастер-классе «Русские сказки в кимоно». Также в библиотеке будет работать музей книги. Мероприятия платные, проводятся по предварительной записи (+7 922 671 1649). 30 октября и 1 ноября в Юговке также ждут юных художников на уроки изобразительного искусства, которые проведет преподаватель рисунка, живописи и композиции Светлана Лавринова.
Танцевать на дискотеке
Центр культуры и досуга «Современник» 1 ноября устроит дискотеку «Молодежный кач». Приглашают гостей старше 12 лет. Обещают хиты, танцевальный марафон, дружескую атмосферу. По словам организаторов, пришлось повысить стоимость билета, так как выросли расходы на охрану мероприятия.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
- КВН Дети Мальцева29 октября 2025 19:34Интересно!