Этикет, вернисаж и дискотека: куда сходить на каникулах в Кургане

В Кургане пройдет дискотека «Молодежный кач» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганские школьники отдыхают во время осенних каникул с пользой. Учителя организуют для детей — участников пришкольных лагерей дневного пребывания коллективные походы в музеи и библиотеки. Для тех, кто хочет самостоятельно спланировать досуг — подборка URA.RU.

На выставку без записи

В Курганском краеведческом музее открылась выставка художника Вячеслава Пичугина «Личное пространство». Посетители в восторге от его яркого и самобытного взгляда на мир, говорят работники музея. Для самостоятельного посещения запись не нужна, на выставке можно побывать каждый день с 10.00 до 18.00 (М. Горького, 127/4). Также в музее проводятся мастер-классы.

Изучить столовый этикет декабристов

31 октября в Курганском музее декабристов пройдет интерактивное мероприятие «Столовый этикет». Экскурсовод познакомит с азами воспитания дворянских девочек и мальчиков, с правилами столового этикета. Вы узнаете, чем отличалось детское меню XIX века от современного меню. И попробуете лично разобраться со столовыми приборами. Мероприятие подходит для дошкольников, студентов колледжей и университетов, а также для семейных и индивидуальных групп. Требуется предварительна запись, оплата возможно по пушкинской карте.

Продолжение после рекламы

Культурный отдых в театре или кино

Театр кукол «Гуливер» 2 ноября покажет спектакль для детей «Журавль и цыпа», а 1 ноября проведет мастер-класс по кукловождению по предварительной записи. В курганских кинотеатрах в прокате есть картины для детского и семейного просмотра: «Алиса в стране чудес», «Горыныч», «Финик-2», «Папины дочки. Мама вернулась».

Игры в библиотеках

Курганские библиотеки в период каникул проводят встречи, игры и квесты. В библиотеке имени А.К. Югова в Кургане для школьников пройдут мероприятия 30, 31 октября и 1 ноября. Сотрудники организуют интеллектуальную игру «Эрудиты у руля» на знание мультфильмов, литературы, видеоигр. Проверить сообразительность можно в квестах «Тайное послание Пушкина» или ЗОЖ-квесте «Жить здорово». Искусству оригами научат на мастер-классе «Русские сказки в кимоно». Также в библиотеке будет работать музей книги. Мероприятия платные, проводятся по предварительной записи (+7 922 671 1649). 30 октября и 1 ноября в Юговке также ждут юных художников на уроки изобразительного искусства, которые проведет преподаватель рисунка, живописи и композиции Светлана Лавринова.

Танцевать на дискотеке