08 августа 2019

Разведку у российских границ за неделю провели более 10 зарубежных летательных аппаратов

© Служба новостей «URA.RU»
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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, самолет, су-34, авиационный комплекс
Истребители сопроводили иностранные летательные аппаратыФото: Анна Майорова © URA.RU

У российских границ в течение недели появились 17 зарубежных летательных аппаратов. Об этом сообщает издание Вооружённых сил РФ «Красная звезда».

«17 летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль границ Российской федерации», — говорится в инфографике издания. Для операции перехвата и сопровождения разведовательных аппаратов российские дежурные воздушные судна противовоздушной обороны поднимались в воздух 12 раз. «Нарушений воздушного пространства России не допущено», — уточняет RT.

Ранее стало известно, что вблизи территории РФ и российских баз в Сирии стали часто появляться иностранные беспилотники и самолеты-разведчики. Только в первую неделю августа были замечены 39 летательных аппаратов стран НАТО, передает «Национальная служба новостей». 6 августа у границы Калининградской области появился самолет рaдиоэлектронной рaзведки ВВС СШA.

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