Футболист Мамаев должен государству почти полмиллиона рублей

После выхода из колонии футболист Павел Мамаев должен будет выплатить государству 434, 144 тысячи рублей и 95 копеек. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.
Сумма составляет долг футболиста по налогам за 2015 и 2016 год и штрафы за неуплату. «У полузащитника Краснодара за два года образовала задолженность в размере 434,144 тысячи рублей и 95 копеек, — Решение судебного участка №429 вступило в силу сразу же после новогодних праздников».
Не исключено, что именно с этим связана невозможность жены Мамаева Аланы продать принадлежащий мужу джип. В конце мая приставы наложили на автомобиль ограничения на регистрационные действия, которые не позволяют новому владельцу автомобиля оформить на себя приобретенное имущество.
Ранее сообщалось, что Мамаев вместе со своим другом Александром Кокориным и его братом Кириллом отбывают наказание в колонии. Все трое были осуждены за нападение на высокопоставленного чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака, гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука осенью прошлого года.
В мае Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам лишения свободы. В сентябре суд должен рассмотреть ходатайство об условно-досрочном освобождении футболиста, напоминает телеканал 360.