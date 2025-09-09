Израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) нанесли авиаудары по ключевым представителям руководства группировки ХАМАС. Об этом сообщили в пресс-службе армии обороны Израиля. В сообщении отмечается, что на протяжении долгого времени лидеры ХАМАС координировали операции организации, несут непосредственную ответственность за трагические события 7 октября 2023 года, а также осуществляли планирование и ведение боевых действий против Израиля.
В армии подчеркнули, что при подготовке операции были предприняты меры по снижению рисков для гражданского населения: удары наносились с использованием высокоточного вооружения и опирались на дополнительные разведывательные сведения. Что известно об ударе Израиля по Катару — в материале URA.RU.
Взрывы в столице Катара
В центре столицы Катара, Дохе, были зафиксированы несколько взрывов. Об этом сообщил Reuters. Как сказал корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на израильские официальные источники, взрывы рассматриваются как попытка покушения на представителей движения ХАМАС. Свидетели происшествия отмечают, что над одним из районов города поднимались клубы дыма.
Израильские оборонные силы подтвердили проведение ударов, направленных против высшего руководства ХАМАС. В заявлении военного ведомства подчеркивается, что перед атакой были предприняты меры для минимизации ущерба среди гражданского населения, включая использование высокоточных боеприпасов и получение дополнительной разведывательной информации.
В ЦАХАЛ также отметили намерение продолжать «решительные действия» в целях устранения угрозы со стороны ХАМАС. По данным telegram-канала Baza, власти Израиля присвоили своей операции название «Судная ассамблея».
Катар выразил осуждение в связи с нанесенным Израилем ударом по представителям ХАМАС в Дохе, в результате которого оказались под угрозой жизни мирные жители. Такое заявление сделали представители министерства иностранных дел.
Цель атаки
По предварительной информации, целью атаки стал один из руководителей ХАМАС Халиль аль-Хайя. В число объектов, на которые нацелился Израиль, также входили Халед Машаль, которого называют лидером зарубежных сторонников ХАМАС, и Захер Джабарин, занимающий пост председателя политического бюро движения.
Взрыв произошел в Дохе во время переговоров с делегацией ХАМАС по поводу последней инициативы США о прекращении огня в секторе Газа. В момент удара по зданию в столице Катара находились глава политического офиса ХАМАС за рубежом Халед Машаль, Халиль аль-Хайя, а также трое членов политбюро движения.
Reuters со ссылкой на израильского чиновника сообщило, что Израиль заранее проинформировал Штаты о планируемых ударах по руководству ХАМАС на территории Катара. Israel Hayom также утверждает, что власти Катара были уведомлены о готовящихся действиях до их осуществления.
Кто погиб в результате удара
По информации местных СМИ, в результате израильского авиаудара по катарской столице погиб Халиль аль-Хайя. Согласно данным телеканала Al Arabiya, вместе с ним жертвами удара стали еще трое представителей руководства организации. Сообщается, что на момент происшествия аль-Хайя участвовал в переговорах по инициативе президента США Дональда Трампа о введении режима прекращения огня.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.