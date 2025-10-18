Армия России освободила Плещеевку в ДНР
18 октября 2025 в 14:24
Фото: © URA.RU
Российские войска заняли и освободили село Плещеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве отметили слаженность всех армейских группировок при освобождении пункта.
