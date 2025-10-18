Орбан сделал прогноз по встрече Путина и Трампа в Венгрии

Орбан сделал заявление по встрече Путина и Трампа в Венгрии Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости / POOL

Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Будапеште может стать ключевым шагом к установлению мира на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Сегодня Венгрия — это та страна в Европе, где есть серьезные шансы на то, что американо-российские переговоры в конечном итоге приведут к миру», — написал Виктор Орбан в своих соцсетях. Он подчеркнул, что Будапешт продолжит прилагать усилия для мирного разрешения ситуации, несмотря на самоизоляцию Брюсселя от переговорного процесса.