Орбан сделал прогноз по встрече Путина и Трампа в Венгрии
Орбан сделал заявление по встрече Путина и Трампа в Венгрии
Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости / POOL
Встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Будапеште может стать ключевым шагом к установлению мира на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Сегодня Венгрия — это та страна в Европе, где есть серьезные шансы на то, что американо-российские переговоры в конечном итоге приведут к миру», — написал Виктор Орбан в своих соцсетях. Он подчеркнул, что Будапешт продолжит прилагать усилия для мирного разрешения ситуации, несмотря на самоизоляцию Брюсселя от переговорного процесса.
Накануне Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как уточнил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры уделили особое внимание украинскому кризису. Путин подтвердил приверженность дипломатическому урегулированию и изложил подробную оценку текущей обстановки. В ходе беседы стороны также обсудили возможность проведения личной встречи в Венгрии — она может состояться в ближайшее время.
Материал из сюжета:Трамп и Путин проведут личную встречу в Будапеште
