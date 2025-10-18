Представитель Трампа почувствовал себя преданным из-за действий Израиля

После израильского авиаудара по Дохе, столице Катара, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф почувствовал себя преданным. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу.

«Мы чувствовали себя немного преданными», — заявил Уиткофф. Его слова приводит телеканал CBS . Тогда же спецпосланник отметил, что удар по Катару припятствовал переговорам, потому что Катар был связующим звеном между переговорщиками и ХАМАСом.

Авиаудары Израиля по Катару произошли 9 сентября. Они были нацелены на руководство ХАМАС, однако удар пришелся не только по штаб-квартире ..., но и по жилым домам. Тогда же Дональд Трамп в социальных сетях писал, что это решение было принято премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а не им. Об этом сообщало RT.