Стало известно, какой прием Трамп оказал Зеленскому на встрече в Белом доме
Зеленского не встретили в Белом доме
Фото: Официальный сайт президента Украины
Американская делегация не встретила президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Вашингтона перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил профессор Юго-Восточного университета Норвегии Гленн Дизен, подчеркнув, что это хороший знак.
«Американцы в аэропорту Зеленского не встречали. Вместо этого его встретил Ермак и его собственный экипаж», — написал Глен Дизен в соцсети Х. Именно этот жест, по словам профессора, может быть признаком того, что США не предоставят Украине крылатые ракеты Tomahawk, и ядерной эскалации между двумя крупнейшими державами в мире не произойдет.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским 17 октября в Белом доме отказал передавать Киеву ракеты Tomahawk, «по крайней мере, сейчас». По словам американского лидера, возможная передача этих вооружений могла бы привести «ко многим плохим вещам». В ходе переговоров президенты США и Украины обсуждали не только военную помощь, но и предстоящий российско-американский саммит, который ожидается в Будапеште в ближайшие недели. Также известно, что после переговоров Трамп не стал сопровождать Зеленского к выходу.
