Стало известно, какой прием Трамп оказал Зеленскому на встрече в Белом доме

Зеленского не встретили в Белом доме Фото: Официальный сайт президента Украины

Американская делегация не встретила президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту Вашингтона перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил профессор Юго-Восточного университета Норвегии Гленн Дизен, подчеркнув, что это хороший знак.

«Американцы в аэропорту Зеленского не встречали. Вместо этого его встретил Ермак и его собственный экипаж», — написал Глен Дизен в соцсети Х. Именно этот жест, по словам профессора, может быть признаком того, что США не предоставят Украине крылатые ракеты Tomahawk, и ядерной эскалации между двумя крупнейшими державами в мире не произойдет.