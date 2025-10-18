Визит Зеленского в США провалился, заявил Рогов Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский завершил свой визит в США без достижения поставленных целей — попытка оказать давление на американское руководство с целью получения дальнобойных ракет Tomahawk завершилась неудачей. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Визит Зеленского в США провалился. Расчет разжалобить и продавить американские власти, чтобы получить дальнобойные ракеты Tomahawk для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России, потерпел полную неудачу. Сколько бы Зеленский не гавкал, он остался без „Томагавков“, — заявил Рогов. Информацию передает РИА Новости.

Владимир Рогов также отметил, что в Штатах осознают: передача ракет Киеву окончательно исключит возможность восстановления отношений с Россией и приведет к прямому военному противостоянию между Вашингтоном и Москвой.

В ночь с 17 по 18 ноября (по российскому времени) в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Днем ранее американский президент провел телефонные переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным. Согласно данным портала Axios, ссылающегося на источники, в ходе встречи Трамп заявил Зеленскому, что США не планируют поставлять Украине ракеты Tomahawk «по крайней мере, в настоящий момент».