Почему опасно заводить двух собак в одной квартире
Кинолог пояснила, что заводить двух собак в квартире без подготовки опасно
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Заводить двух собак в одной квартире без должной подготовки опасно и может привести к серьезным проблемам для хозяев. Такое мнение высказал ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.
«... между собаками возникают конфликты... И когда это происходит, они сначала между собой выясняют отношения, а потом, когда выяснить не получается, у хозяина возникают большие проблемы», — приводит слова Карапетьянц «Общественная служба новостей».
Эксперт подчеркнул, что собак придется мирить и регулировать их взаимоотношения. Для этого нужно время и уверенность в том, что первая собака полностью управляема. По словам кинолога, появление нового питомца — это всегда стресс для первого животного вне зависимости от возраста и размера нового собрата. Он подчеркнул, что часто хозяева ошибочно полагают, что животные будут развлекаться друг с другом в их отсутствие питомец вынужден следить за соперником, а не отдыхать.
Карапетьянц также отметил, что успешное совместное содержание собак возможно только при полной ответственности владельца и готовности к длительной работе по адаптации животных друг к другу. Он рекомендует не заводить второго питомца, если у хозяина нет уверенности в своих силах и возможности уделять достаточно времени обеим собакам. Только тщательный подход и глубокое понимание поведения животных помогут избежать конфликтов и создать комфортные условия для всех обитателей квартиры.
