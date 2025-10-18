Почему опасно заводить двух собак в одной квартире

Кинолог пояснила, что заводить двух собак в квартире без подготовки опасно Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Заводить двух собак в одной квартире без должной подготовки опасно и может привести к серьезным проблемам для хозяев. Такое мнение высказал ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.

«... между собаками возникают конфликты... И когда это происходит, они сначала между собой выясняют отношения, а потом, когда выяснить не получается, у хозяина возникают большие проблемы», — приводит слова Карапетьянц «Общественная служба новостей».

Эксперт подчеркнул, что собак придется мирить и регулировать их взаимоотношения. Для этого нужно время и уверенность в том, что первая собака полностью управляема. По словам кинолога, появление нового питомца — это всегда стресс для первого животного вне зависимости от возраста и размера нового собрата. Он подчеркнул, что часто хозяева ошибочно полагают, что животные будут развлекаться друг с другом в их отсутствие питомец вынужден следить за соперником, а не отдыхать.

