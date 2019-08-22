Четверть россиян боится увольнения

Почти четверть россиян — 24% — боятся, что будут уволены со своего нынешнего места работы. Соответствующие выводы можно сделать из итогов исследования сервиса по поиску работы HeadHunter.
«Отвечая на вопрос, существует ли угроза увольнения на текущем месте работы, 8% опрошенных ответили „точно да“, 16% „скорее да“, 32% „скорее нет“, 34% „точно нет“», — цитирует РИА «Новости» итоги опроса, проведенного сервисом.
Также отмечается, что 27% россиян уверены, что найти работу в их профессиональной области будет очень сложно. Еще 42% опрошенных полагают, что будет «скорее сложно» найти новое место работы. Уверены в своей профессиональной востребованности лишь 20% россиян.
Ранее депутат Госдумы РФ Олег Шеин рассказал «URA.RU» о том, что в будущем 15 миллионов россиян могут потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке. Речь идет о тех сферах, где не нужно образование. По мнению парламентария, в нашей стране и во всем мире наблюдается тенденция к тому, что люди, трудящиеся в сфере услуг, в скором времени будут не нужны.