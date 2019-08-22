21 августа 2019
20 августа 2019

В Курганской области напечатали тысячи лишних бюллетеней

© Служба новостей «URA.RU»
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Получение избирательных бюллетеней в издательском доме. Курган
Члены избиркома приняли важный грузФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области напечатали более 704 тысяч бюллетеней для выборов губернатора Курганской области. Такое количество избирателей числилось в Зауралье на начало 2019 года, однако, по данным избиркома, на 1 июля их количество снизилось на четыре тысячи.

«В соответствии с действующим законодательством число бюллетеней равно числу избирателей на 1 января года, в котором назначены выборы, количество избирателей составляло 704056 человек», — уточнила секретарь курганской областной избирательной комиссии Галина Доставалова.

Получение избирательных бюллетеней в издательском доме. Курган
Лишние бюллетени уничтожили
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лишние бюллетени, которые были напечатаны в типографии, уничтожили в присутствии членов избиркома. Оставшиеся под охраной направили на участки, где они будут храниться до дня выборов 8 сентября.

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