В Курганской области напечатали тысячи лишних бюллетеней

Члены избиркома приняли важный груз
В Курганской области напечатали более 704 тысяч бюллетеней для выборов губернатора Курганской области. Такое количество избирателей числилось в Зауралье на начало 2019 года, однако, по данным избиркома, на 1 июля их количество снизилось на четыре тысячи.
«В соответствии с действующим законодательством число бюллетеней равно числу избирателей на 1 января года, в котором назначены выборы, количество избирателей составляло 704056 человек», — уточнила секретарь курганской областной избирательной комиссии Галина Доставалова.
Лишние бюллетени уничтожили
Лишние бюллетени, которые были напечатаны в типографии, уничтожили в присутствии членов избиркома. Оставшиеся под охраной направили на участки, где они будут храниться до дня выборов 8 сентября.