Следователи проверят смерть ребенка-инвалида в подмосковном детдоме

Сотрудники СКР начали проверку
По факту смерти ребенка с детским церебральным параличом в интернате Сергиева Посада началась доследственная проверка. Об этом сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета РФ.
Шестилетний мальчик, болевший ДЦП и судорожной эпилепсией, скончался в детском доме. Накануне смерти ребенку звонил его отец, он пытался забрать сына из детского дома. Затем связь с ребенком у мужчины пропала, спустя несколько дней ему сообщили о смерти сына, пишет сайт «Подмосковье сегодня».
Родитель обратился в Следственный комитет, там начали проверку. «Следствием будет истребована необходимая медицинская документация, опрошен персонал детского дома-интерната и родители умершего ребенка», — сообщили в ведомстве.