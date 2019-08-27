Следователи проверят смерть ребенка-инвалида в подмосковном детдоме

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Клипарт. Нижневартовск., следственный комитет, органы
Сотрудники СКР начали проверкуФото: Александр Елизаров © URA.RU

По факту смерти ребенка с детским церебральным параличом в интернате Сергиева Посада началась доследственная проверка. Об этом сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета РФ.

Шестилетний мальчик, болевший ДЦП и судорожной эпилепсией, скончался в детском доме. Накануне смерти ребенку звонил его отец, он пытался забрать сына из детского дома. Затем связь с ребенком у мужчины пропала, спустя несколько дней ему сообщили о смерти сына, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Родитель обратился в Следственный комитет, там начали проверку. «Следствием будет истребована необходимая медицинская документация, опрошен персонал детского дома-интерната и родители умершего ребенка», — сообщили в ведомстве.

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