Зауральцы пожаловались на опасный для жизни медпункт

Жалобу разместили в соцсети Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жителя Зауралья ужаснуло состояние фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) в селе Косолапово Целинного района. Фото медпункта он разместил в соцсетях и рассказал, что поначалу побоялся даже заходить внутрь из-за ветхости здания.

«Волею случая пришлось побывать в ФАПе в селе Косолапово. Войти в это здание, чтобы получить медпомощь, я почему-то не сразу решился. Здание стоит покошенное, внутри стоят подпорки, чтобы не рухнул потолок. Пол с наклоном, мне интересно, как туда поднимаются люди преклонного возраста. Одно радует — в здании идеальный порядок и чистота. Хотелось бы, чтобы администрация области обратила внимание на этот пост, я был проездом, но там живут тоже люди», — написал в сообществе «КУРГАН| КУРГАНСКИЕ.РУ» в соцсети «ВКонтакте» пользователь под ником Андрей.

В комментариях зауральцы отметили, что во всех районах медпункты старые. «Да, в селах везде такие ФАПы, да и фельдшеров нет. А в городе строят церкви, только кто в них будет ходить, если села вымирают», — написала Светлана Кодинцева. «Ну что тут скажешь, где-то и такого нет. Может, после этого поста людям за помощью в соседнее село придется ехать, денег у области нет на новые помещения, да и где их в деревне взять?», — отреагировала Татьяна Пешкова.

Потолок поддерживает подпорка Фото: Андрей Андрей, «ВКонтакте», «КУРГАН| КУРГАНСКИЕ.РУ»

Поступали ли жалобы в департамент здравоохранения, оперативно уточнить не удалось — на звонок корреспондента никто не ответил, был направлен письменный запрос.