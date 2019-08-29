В Кургане началось голосование в гордуму

Курганцы могут принять участие в выборах депутатов, не дожидаясь Единого дня голосования Фото: Александр Константинов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в городскую думу Кургана 2019

Досрочное голосование на выборах в городскую думу стартовало в Кургане. В первый день свои голоса отдали 16 избирателей.

«Каждый избиратель сможет реализовать свое активное избирательное право, проголосовав досрочно в окружных избирательных комиссиях до 3 сентября», — говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета. До указанной даты окружные избирательные комиссии будут открыты с 16:00 до 20:00 в рабочие дни и с 10:00 до 14:00 — в выходные.

Адреса окружных избирательных комиссий, в которых можно проголосовать досрочно, также опубликованы на сайте муниципалитета. С 4 по 7 сентября досрочное голосование продолжится, но уже в участковых избирательных комиссиях своего избирательного участка.

Выборы в городскую думу Кургана состоятся 8 сентября. Они будут проходить по новым правилам: 13 депутатов будут избраны по одномандатным округам, еще 13 — по партийным спискам.