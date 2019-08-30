В Кольцово аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»

У самолета повреждено колесо Фото: Владимир Жабриков

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из Санкт-Петербурга в Худжанд, совершил аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. По предварительным данным, у лайнера повреждено колесо.

«После вылета из Пулково командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре взлетно-посадочно полосы обнаружены останки животного происхождения, перья птиц. Борт готовится к вынужденной посадке в Кольцово», — сообщил «URA.RU» сотрудник пресс-службы «Уральских авиалиний». «В двигатель птицы не попали», — уточнили там. В авиакомпании добавили, что аварийным самолетом управляет не Дамир Юсупов.

15 августа утром этот пилот «Уральских авиалиний» экстренно посадил самолет на кукурузном поле в Подмосковье. У лайнера A321 отказали двигатели из-за попадания в них стаи птиц. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Легкие травмы получили 15 человек. Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина удостоили звания Героев России. Пассажирам авиакомпания выплатила компенсации, пишет агентство Nation News. Самолет демонтировали и вывезли с поля, уточняет RT.

Видео: «Пятый канал»