Две тысячи бизнесменов пригрозили мэру Перми повышением цен

Предприниматели грозят мэру Перми уйти в другой регион из-за налоговой нагрузки Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Бизнес-сообщество призвало мэра Перми Дмитрия Самойлова не отменять досрочно Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Подписи под обращением поставили более двух тысяч предпринимателей, сообщил на своей странице в Facebook депутат парламента Прикамья Олег Постников. Собственники бизнеса предупредили мэра, что отказ от «вмененки» увеличит налоговую нагрузку на предпринимателей в 6-10 раз и «поставит вопрос о целесообразности предпринимательской деятельности».

По их словам, если власть не окажется от намеченных планов, то это приведет к росту цен и сокращению рабочих мест, а бизнес «уйдет в тень и зарегистрируется в регионе с более щадящим подходом к налогообложению». По подсчетам предпринимателей, из-за досрочной отмены ЕНВД серьезно пострадают порядка 170 тысяч человек, проживающих в Перми.

В пресс-службе мэрии Перми «URA.RU» сообщили, что «сейчас прорабатывается вопрос компенсационных мер в связи с отменой ЕНВД». При этом в мэрии напомнили, что после отмены «вмененки» бизнесмены вправе сами выбрать систему налогообложения.

Ранее в администрации Перми заявили, что досрочный отказ от ЕНВД позволит городу за два года дополнительно получить из бюджета края порядка одного миллиарда рублей. Замруководителя краевой налоговой службы Олег Ширяев заявлял, что «для бизнеса, с точки зрения налоговой нагрузки, ничего особо не изменится». Министр финансов Пермского края Елена Чугарина называла систему ЕНВД «способом ухода от налогообложения» из-за ее непрозрачности.