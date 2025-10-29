Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Власть

Администрация Краснокамска отреагировала на решение суда лишить мэра Быкариза должности

Мэрия пермского Краснокамска обжалует решение суда уволить мэра Быкариза
29 октября 2025 в 18:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Вопрос о сохранении Игорем Быкаризом своего поста будет решаться в кассации

Вопрос о сохранении Игорем Быкаризом своего поста будет решаться в кассации

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Администрация Краснокамска Пермского края будет добиваться сохранения поста для мэра округа Игоря Быкариза. Так URA.RU в пресс-службе окружной мэрии прокомментировали решение Пермского краевого суда, признавшего законным увольнение чиновника с «позорной» формулировкой.

«Решение апелляционной инстанции будет обжаловано в кассации. Позиция будет сформирована после ознакомления с мотивированным определением Пермского краевого суда», — пояснили агентству в администрации Краснокамска. В среду, 29 октября, краевой суд согласился с позицией прокуратуры, которая добивается отставки Быкариза. Надзорный орган ранее указывал, что заместители главы Антон Максимчук и Алексей Матросов были уличены в нарушении антикоррупционного законодательства. Также в прокуратуре заявляли, что Быкариз скрыл, что аффилированная с ним компания получила разрешение на строительство.

Прокуратура усмотрела в действиях чиновника конфликт интересов и обратилась в думу Краснокамска с требованием отправить мэра в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия». Однако депутаты проигнорировали обращение надзорного ведомства. После этого прокурор решил добиваться увольнения Быкариза в суде.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал