Администрация Краснокамска отреагировала на решение суда лишить мэра Быкариза должности

Вопрос о сохранении Игорем Быкаризом своего поста будет решаться в кассации Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Администрация Краснокамска Пермского края будет добиваться сохранения поста для мэра округа Игоря Быкариза. Так URA.RU в пресс-службе окружной мэрии прокомментировали решение Пермского краевого суда, признавшего законным увольнение чиновника с «позорной» формулировкой.

«Решение апелляционной инстанции будет обжаловано в кассации. Позиция будет сформирована после ознакомления с мотивированным определением Пермского краевого суда», — пояснили агентству в администрации Краснокамска. В среду, 29 октября, краевой суд согласился с позицией прокуратуры, которая добивается отставки Быкариза. Надзорный орган ранее указывал, что заместители главы Антон Максимчук и Алексей Матросов были уличены в нарушении антикоррупционного законодательства. Также в прокуратуре заявляли, что Быкариз скрыл, что аффилированная с ним компания получила разрешение на строительство.