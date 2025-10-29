Михаил Малышев ведет замкнутый образ жизни Фото: Илья Московец © URA.RU

Труп, найденный в квартире дома на улице маршала Рыбалко в Перми, взбудоражил СМИ и общественность. И не зря — именно в этом доме живет пермский каннибал Михаил Малышев. На днях в гости к нему заходил погибший. Корреспондент URA.RU пообщался с соседями Малышева и узнал о том, как живет самый знаменитый преступник микрорайона Закамск.

«Однушка», в которой живет Михаил, расположена на первом этаже панельной пятиэтажки. Застать пермяка в квартире днем, 29 октября, не удалось: «В отдел [полиции] его увезли, — коротко ответил сосед Малышева по подъезду, с которым удалось пообщаться корреспонденту URA.RU. По словам мужчины, в жизни его соседа с громким криминальным прошлым „все нормально“. В квартире, по его словам, Михаил живет один.

Почти все, с кем общался корреспондент URA.RU знают, в каком доме живет местная «знаменитость». Продавцы окрестных продуктовых магазинов утверждают, что Малышев ведет довольно замкнутый образ жизни: его всегда видят одного, с людьми он почти не общается. «За месяц он в магазин заходит раза два-три. Покупает обычно крепкий рассыпной чай — сразу несколько пачек. И все», — рассказала продавец. Работник другого магазина отметила, что закамский людоед иногда приходит за пивом: «Как правило, покупает полторашку-две крепкого. Всегда молчалив, спокоен». Нередко Михаил появляется в компании лиц, которые ведут асоциальный образ жизни. Вместе с ними он распивает алкоголь «на ближайшем пустыре», добавила женщина. Человека, в компании с которым Малышев часто коротает время, случайно встретил на улице корреспондент URA.RU. Он представился Денисом и рассказал, что видел своего приятеля «буквально два дня назад». С Малышевым судьба свела Дениса примерно полтора года назад, но к себе в квартиру людоед его никогда не приглашал.

Продолжение после рекламы

«Да он [Михаил] нормальный мужик, адекватный. Мы частенько выпиваем. Конечно, мне было интересно, ел он [человечину] или нет. Я его как-то спросил: „Ты в натуре сожрал [человека]?“ Он сказал: „Нет, просто по пьянке кипишь произошел“. Ну, убить-то он его убил (следствие доказало причастность Малышева к двум убийствам — прим. URA.RU), и по кусочкам вынес на мусорку. Работает ли он сейчас где-то, я не в курсе, но деньги вроде как у него имеются. Я тут просрочку как-то нашел — консервы, целый мешок. Так он у меня их купил. Заплатил рублей 300 или 400. Ну, мы вместе и пропили эти деньги тут же», — рассказал Денис.

О своей личной жизни Малышев предпочитает не распространяться, добавил приятель пермского людоеда. По словам горожанина, бывший преступник живет один, и лишь изредка встречается с женщиной. Зовут ее Мария, но женский пол больше интересует людоеда «не ради секса, а чисто побухать», заключил Денис.

Следователи уже установили, что Малышева не причастен к смерти пермяка, который гостил в его квартире. «Смерть гражданина 1955 года рождения наступила от ишемической болезни сердца», — установили в ведомстве.