Художник, газовик и бухгалтер: что известно о пермском мэре Быкаризе, которого суд отправил в отставку
Суд отправил в отставку мэра Краснокамска
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Мэр Краснокамска Пермского края Игорь Быкариз будет уволен в связи с утратой доверия: апелляционная коллегия Пермского краевого суда признала незаконным решение предыдущей инстанции, согласно которой он продолжал бы исполнять полномочия. В администрации Краснокамского округа уже сообщили, что планируют обжаловать решение апелляционной инстанции. Что еще известно о пермском политике, возглавлявшим несколько администраций в регионе — в материале URA.RU.
Уинский район
Игорь Быкариз родился в 1964 году. Окончил школу в Уинске Пермской области и даже получил путевку во всесоюзный пионерский лагерь «Артек». В 22 года он стал заведующим орготделом Уинского райкома ВЛКСМ, затем — мастером-строителем производственного объединения Уинска «Агропромсельхозхимия». В постперестроечное время ушел в бизнес в родном районе, параллельно окончив Пермский филиал ВШЭ по специальности «бухгалтерский учет и аудит».
С 2005 по 2008 год Быкариз занимал должность главы отдаленного Уинского района Пермского края. До него районом на протяжении десятилетий лет руководил политический старожил Евгений Рогожников, пересевший в кресло главы района с должности первого секретаря райкома КПСС, который уже не вписывался в современные реалии. Тогда должности глав районов были выборными, и предприниматель Быкариз с легкостью победил его в первом же туре.
Коми-Пермяцкий округ
В декабре 2008 года, при губернаторе Олеге Чиркунове, он был назначен на должность главы Коми-Пермяцкого округа — министра Пермского края. Быкаризу было предписано сократить количество госслужащих в его министерстве в семь раз, передав весь непрофильный функционал краевым министерствам, и он справился. В 2012 году, когда председателем правительства стал новый губернатор Виктор Басаргин, Быкариза «попросили» уступить должность Виктору Рычкову.
Краснокамск
Игорь Быкариз руководит округом с 2018 года
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU
В ноябре 2018 года Быкариз был избран депутатами Краснокамского городского округа главой муниципалитета — одного из самых политически проблемных в регионе. До этого он трудоустроился директором краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь». За его кандидатуру проголосовало 12 депутатов, остальные восемь — воздержались. До него главой городского поселения была Юлия Потапова, избранная в 2016 году и снятая с должности за нарушения... антикоррупционного законодательства. В 2023 году Игорь Быкариз был переизбран главой Краснокамского городского округа.
Противостояние с прокуратурой
У глаы округа не раз возникали недопонимания с надзорным ведомством
Фото: Илья Московец © URA.RU
Противостояние надзорного органа и мэрии Краснокамска началось пару лет назад. Прокуратура выявила в действиях заместителя Быкариза Антона Максимчука признаки коррупции, в результате которой обладателем муниципальных помещений стала жена Максимчука. Когда все вскрылось, Быкариз отказался увольнять подчиненного, но прокуратура пошла в суд и выиграла его.
Впоследствии прокуратура обратилась в суд с требованием уволить и самого мэра, так как он не предпринимал действий для устранения конфликта интересов. Припомнили Быкаризу и историю с согласованием строительства двух складов, которые были выданы сыну мэра Максиму Быкаризу (в 2021 году он как предприниматель получил разрешение на строительство двух складов, а выдавали это разрешение подчиненные его отца).
Жил-был художник один…
В 2023 году Игорь Быкариз внезапно увлекся живописью — он привел дочь на занятия по рисованию, а пока ее ждал — предложили попробовать рисовать самому. «Вот так я сел за мольберт чуть больше, чем год назад, и выйти не могу. Когда я рисую, я забываю обо всем на свете, это мой способ релаксации», — рассказывал Быкариз в одном из интервью. А на Новый год он отсылал открытки с поздравлениями со своими рисунками по муниципалитетам.
В апреле 2024 года в местной галерее была организована выставка, открытие которой сам Быкариз приурочил к своему дню рождения. Впоследствии ей также заинтересовалась краснокамская прокуратура. Дело в том, что мэр, выставляя свои работы в учреждении, не платил за это аренду и использовал помещение для продажи картин. Была проведена доследственная проверка.
У Быкариза — «сложности работы с перспективой»
Здание театра в Кудымкаре
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
В октябре 2024 года глава Краснокамского округа открывает вторую выставку своих картин. Она состоялась в кафе Коми-Пермяцкого драмтеатра в Кудымкаре. Главный художник театра Любовь Мелехина отмечала, что у Быкариза, который начал заниматься живописью пару лет назад, «есть сложности работы с перспективой». Но он «демонстрирует главное» — наслаждение процессом и любовь к творчеству. Прокуратура также пыталась выяснить, на каком основании театр предоставил мэру-художнику помещение под выставку его полотен.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!