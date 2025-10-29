Благотворительный кинопоказ состоялся 29 октября Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми в честь Дня бабушек и дедушек в кинотеатре «Синема 5» 29 октября прошел благотворительный показ фильма «Август». Мероприятие произвело фурор среди людей старшего возраста. Организаторами выступили партия «Новые люди», пермская федерация скандинавской ходьбы и кинотеатр «Синема 5». Корреспондент URA.RU побывал на мероприятии.

«Благотворительный показ фильма „Август“ вызывал невероятный ажиотаж. Для мероприятия мы выбрали именно этот фильм, так как в 2025 году мы празднуем 80-летие победы в Великой Отечественной войне, а сюжет как раз о ней. Также фильм может похвастаться хорошим актерским составом. В нем снялись Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков и другие», — рассказал исполняющий обязанности секретаря регионального отделения политической партии «Новые люди» в Пермском крае Егор Лаптев.

Он добавил, что показ фильма проводился в рамках поддержки законодательной инициативы партии. В Пермском крае планируют сделать аналог «Пушкинской карты» для людей старшего возраста. Если «Пушкинская карта» — федеральная мера для молодежи, которая позволяет посещать культурно-массовые мероприятия за государственный счет, то партия предлагает сделать альтернативу для пенсионеров. «Мы хотим назвать ее „Дягилевская карта“ в честь пермского культурного деятеля Сергея Дягилева», — добавил Егор Лаптев.

Продолжение после рекламы

Исполнительный директор кинотеатра «Синема 5» Анна Бабикова поддержала инициативу. По ее словам, это будет социально значимо для всех. Также партнером кинопоказа стала федерация скандинавской ходьбы Пермского края. «Когда поступило предложение участвовать в мероприятии, мы с радостью согласились. Здесь находится наш контингент. Те, кто вышел на пенсию, кто хочет не доживать свою жизнь, а провести ее активно», — прокомментировал президент федерации Сергей Сыстеров.

Зрители приехали на кинопоказ их разных районов города. Так, Татьяну Никулину из Закамска новый фильм заинтересовал из-за актерского состава. Валентина Мухлынина, Любовь Садрдинова и Галина Кривощекова приехали из Орджоникидзевского района вместе с клубом скандинавской ходьбы «Ходи Гайва». «Очень приятно, что появилась возможность собраться вместе вне тренировок. Фильм очень напряженный, волнительный и в то же время новый», — рассказала Галина Кривощекова.