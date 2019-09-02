Лоза отреагировал на шутки о Шуфутинском и «Третьем сентября»

Юрий Лоза отметил, что про его песню «Плот» есть также много шуток в интернете Фото: скриншот видео с YouTube, канал «Россия 1»

Музыкант Юрий Лоза назвал безвкусицей разговоры о песне Михаила Шуфутинского «Третье сентября», ставшей поводом для многочисленных шуток в интернете. Такое заявление он сделал в разговоре с РИА «Новости».

Лоза отметил, что про его песню «Плот» есть также много шуток в интернете. По словам музыканта, их можно «использовать круглый год» в отличии от мемов на песню Шуфутинского. «И что это за мем, который можно использовать только раз в году? Обсуждать тему, которая живет один день, — это не шутка, а дурновкусие», — высказал свое мнение Лоза.

Ранее Михаил Шуфутинский в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил, что песня «Третье сентября» не надоест ему. Традиционно к 3 сентября российские пользователи интернета размещают в социальных сетях песню «Третье сентября» и контент, посвященный хиту.