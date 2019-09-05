Власти нашли способ заставить курганцев платить за капремонт

В Зауралье выросла собираемость взносов на капремонт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области стали оплачивать 96% выставленных счетов за капремонт многоквартирных домов, сообщил на пресс-конференции гендиректор регионального фонда капремонта Сергей Евко. Такого высокого показателя удалось добиться благодаря большому количеству судебных исков.

«Собираемость взносов на сегодняшний день достигает 96%. Это очень хороший показатель», — заявил Евко. Этому способствовала масштабная претензионно-исковая работа, проведенная фондом капремонта в начале года. Количество претензий должникам выросло в три раза, а количество исков — в 2,5 раза. «Результат таков, что на сегодня мы получили недополученную ранее сумму порядка 29,5 млн. Мы продолжаем работу в данном направлении», — отметил гендиректор фонда.

Евко подчеркнул, что озвученные данные касаются только взносов от физических лиц. «К сожалению, у нас есть федеральные предприятия, которые тоже имеют задолженность. Здесь нам помогает министерство обороны, потому что в основном это его предприятия», — сообщил он.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в начале года фонд капитального ремонта направил должникам 5783 претензии на сумму 90,9 млн рублей. В мировые суды было передано 169 заявлений о вынесении судебных приказов с требованием выплатить долги на 7,8 млн рублей. По состоянию на начало марта жители крупнейших городов Зауралья, Кургана и Шадринска, платили более 90% начисленных взносов. В других муниципалитетах ситуация была значительно хуже. Так, в Щучанском районе было собрано менее 50% начисленных взносов.