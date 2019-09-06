В конгрессе США призвали Трампа ввести новые санкции против России

Дональда Трампа просят привлечь виновных к ответственности Фото: depositphotos.com

Президента США Дональда Трампа призвали ввести новые антироссийские санкции в отношении людей, ответственных за «нарушения прав человека» в ходе протестов в Москве. С таким предложением к главе государства обратился глава комитета по международным делам палаты представителей США, демократ Элиот Энгел, а также другой член палаты Майкл Маккол.

«Мы призываем президента Трампа и его администрацию наложить адресные санкции на лиц, ответственных за эти грубые нарушения прав человека в России», — цитирует текст обращения RT. Американские политики подчеркнули, что будут поддерживать контакт с администрацией, чтобы привлечь виновных к ответственности, передает телеканал 360.

В Москве и ряде других городов 27 июля, 3 и 10 августа прошли незаконные митинги. Участники акций выступили в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Президент РФ Владимир Путин назвал митинги в Москве «беспорядками».