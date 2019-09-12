Курганские депутаты поспорили из-за надбавок сельским пенсионерам

Депутаты обсудили поправку в федеральный закон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Курганской областной думы поспорили из-за федерального законопроекта, предусматривающего надбавки пенсионерам, проработавшим на селе более 30 лет. Некоторые из депутатов выступили против того, что добавка к пенсии будет выплачиваться даже после переезда сельчан в город, передает корреспондент «URA.RU».

«Человек, проработавший 30 лет на селе, после переезда в город сохраняет эту страховую часть пенсии», — объяснил суть законопроекта спикер областной думы Дмитрий Фролов. «Философия в том, что зарплаты на селе меньше», — добавил председатель комитета по аграрной политике Владимир Остапенко. Он также высказал мнение, что на переезде жителей из мелких и отдаленных населенных пунктов государство получит экономию за счет отказа от медицинского и социального обслуживания пенсионеров.

Владимир Алейников посчитал несправедливым, что надбавка будет выплачиваться пенсионерам после их переезда в город. «В 20 лет я пошел работать, в 50 уехал в город», — возразил с помощью примера депутат. «Когда он в 90 лет к дочери уедет в Курган, я ему это припомню», — пошутил в ответ спикер думы. Владимир Остапенко пояснил, что условием для получения надбавки станет выход на пенсию на селе.

С инициативой по внесению изменений в федеральный закон выступили депутаты Алтайского края. Как ранее сообщало «URA.RU», предполагается, что размер надбавки составит 1333 рубля.