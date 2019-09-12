Главреду RT Симоньян заблокировали доступ в Facebook

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Маргариту Симоньян забанили «за нарушение стандартов сообщества»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный редактор телеканала RT и информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян лишилась доступа к соцсети Facebook. Администрация ресурса заблокировала журналистку на три дня.

«Нашего главреда Маргариту Симоньян забанили в Facebook на три дня „за нарушение стандартов сообщества“. Что могло вызвать бан, не понимаем», — сообщил telegram-канал RT. Коллеги журналистки уже направили администраторам соцсети соответствующий запрос.

На прошлой неделе Facebook заблокировал страницу депутата Госдумы Натальи Поклонской. Причиной стала публикация парламентария о погибшем год назад главе ДНР Александре Захарченко, уточняет телеканал 360. Также Facebook стал одной из четырех крупных западных компаний, публиковавших политическую рекламу накануне единого дня выборов в России, в так называемый «день тишины». Роскомнадзор, как напоминает агентство Nation News, заявил, что это можно расценить как вмешательство в суверенные дела страны. Кроме Facebook, нарушителями стали Google, YouTube и Instagram.

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© Служба новостей «URA.RU»
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