Главреду RT Симоньян заблокировали доступ в Facebook

Главный редактор телеканала RT и информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян лишилась доступа к соцсети Facebook. Администрация ресурса заблокировала журналистку на три дня.
«Нашего главреда Маргариту Симоньян забанили в Facebook на три дня „за нарушение стандартов сообщества“. Что могло вызвать бан, не понимаем», — сообщил telegram-канал RT. Коллеги журналистки уже направили администраторам соцсети соответствующий запрос.
На прошлой неделе Facebook заблокировал страницу депутата Госдумы Натальи Поклонской. Причиной стала публикация парламентария о погибшем год назад главе ДНР Александре Захарченко, уточняет телеканал 360. Также Facebook стал одной из четырех крупных западных компаний, публиковавших политическую рекламу накануне единого дня выборов в России, в так называемый «день тишины». Роскомнадзор, как напоминает агентство Nation News, заявил, что это можно расценить как вмешательство в суверенные дела страны. Кроме Facebook, нарушителями стали Google, YouTube и Instagram.