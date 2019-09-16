Раскрыты «сумасшедшие» варианты борьбы НАТО с российскими подлодками

НАТО планировал использовать против советских подлодок магниты Фото: miliman, pickupimage.com

В разгар холодной войны западные стратеги рассматривали возможность нанести по советским базам ядерный удар или воспользоваться магнитами против подлодок противника. Военные НАТО не понимали, как бороться с СССР, располагающим серьезной военной морской мощью, сообщает National Interest (NI).

«Стратеги НАТО опасались, что проблему можно решить только ядерным путем, то есть нанести ядерные удары по базам вдоль берега России, однако на такое западные военные решиться не могли», — цитирует NI РИА «Новости». Как сообщает издание, некоторые идеи по противодействию СССР были «комичными и сумасшедшими».

Так, американские стратеги предлагали сбрасывать с воздуха в воду магниты, которые прикреплялись бы к борту субмарин. По мнению экспертов НАТО, это позволило бы нивелировать преимущество советских кораблей в малозаметности, поскольку магниты вызывали бы шум, указывая местоположения судна. Кроме того, советские моряки тратили бы лишнее время на то, чтобы снять магниты.

Как отмечает зарубежное издание, позже идея получила воплощение. Сброшенные в океан магниты прилепились к корпусу советских субмарин с громким звуком, заставив их вернуться в порт. При этом журнал уточняет, что в то время СССР мог себе позволить отозвать несколько подлодок обратно, в отличие от НАТО, магниты которого мешали обучению собственных субмарин.

Издание уточняет, что в итоге идея действительно сработала. Однако магниты оказались не очень практичны для масштабного применения.