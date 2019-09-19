Медсестра украла из курганской больницы лекарства на миллионы рублей

Сотрудницу одного из медицинских учреждений Кургана приговорили к пяти годам колонии за кражу лекарств, предназначенных для больных ВИЧ и гепатитом. Ущерб клинике превысил три миллиона рублей, сообщили «UR.RU» в пресс-службе областного УМВД.
Суд установил, что бывшая медсестра пользовалось своим служебным положением — она имела доступ к дорогим лекарствам, которые предоставляли больным только по рецепту. Всего ей удалось похитить около 400 упаковок медикаментов. «При выдаче препаратов лицам, инфицированным вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, в учетных документах указывала ложные сведения о выданных лекарствах», — уточнили в полиции.
Преступление удалось раскрыть благодаря взаимодействию оперативных сотрудников УЭБиПК УМВД России по Курганской области и представителей Минздрава России. Большую часть похищенных лекарств полицейские обнаружили во время обысков у родственников подозреваемой. Уголовное дело возбуждалось по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение с использованием служебного положения в особо крупном размере). Отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима.
Ранее «URA.RU» сообщало о другом уголовном деле: заведующую клинико-диагностической лабораторией Курганской областной больницы судят за взятки, которые ей давали за победу в торгах. С 2011 по 2018 годы женщина получила откаты на сумму, превышающую два миллиона рублей. Сейчас с этим делом разбирается Курганский городской суд.