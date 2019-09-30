Поглумившийся над смертью Захарова украинский журналист раскритиковал Зеленского

Аркадий Бабченко признался, что недоволен президентом Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU

Украинский журналист Аркадий Бабченко жестко раскритиковал президента страны Владимира Зеленского за то, что тот не присутствовал на публичных памятных мероприятиях в Бабьем Яру 29 сентября, в день годовщины начала массовых расстрелов евреев.

«Есть человек Владимир Зеленский. И есть Президент Украины. Человек Зеленский в частном порядке может делать что угодно. Может приезжать, может не приезжать. Может без камер, может под камеры. Может с утра, может посреди ночи. Президент Украины обязан посещать официальные мероприятия. С официальным визитом. Именно под камеры. Именно тогда, когда это мероприятие идет. Это не вопрос его хотелок. Это вопрос его обязанностей. Его личные чувства, переживания и желания в данном случае вторичны. Впервые Президента Украины в Бабьем Яру не было. А где был и что делал человек Владимир Зеленский — не имеет никакого значения. Владимир Александрович просто абсолютно, совершенно, напрочь не понимает, куда и зачем он попал», — написал Бабченко в своем telegram-канале. По информации украинских СМИ, Зеленский посетил Бабий Яр инкогнито в качестве частного лица, а от участия в памятных мероприятиях отказался.

Ранее Бабченко заявил. что он не скорбит в связи со смертью знаменитого российского режиссера Марка Захарова. Он считает покойного деятеля культуры недостойным человеком из-за того, что тот поддерживал российские власти. Также над смертью Марка Захарова поглумился и другой украинский журналист Айдер Муждабаев, который является близким другом и коллегой Бабченко.