28 сентября 2019

На Украине поглумились над смертью режиссера Марка Захарова

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Прощание с Николаем Караченцовым в театре Ленком. Москва, захаров марк
Украинский журналист упрекнул Марка Захарова в поддержке российских властейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Украинский журналист Айдер Муждабаев, являющийся заместителем гендиректора крымскотатарского телеканала «ATR», заявил, что не будет скорбеть по смерти российского режиссера Марка Захарова. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В рейхе умер очередной крымнашист, (…), пособник агрессии, соучастник войны против Украины, тысяч жертв и переломанных судеб», — отметил журналист. Муждабаев заявил, что Захаров получал «кровавые деньги на посту главного режиссера знаменитого театра, а не снайпера в ДНР», что, по мнению журналиста, только «масштабирует и усугубляет его вину».

Замгендиректора телеканала «ATR» также заявил, что будет удалять из друзей в соцсети любого, кто позволить себе публично выразить скорбь в связи со смертью Захарова.

Ранее стало известно, что режиссер скончался утром 28 сентября в больнице от остановки сердца. Захаров был болен воспалением легких и ушел из жизни на 86-м году, передает Nation News. В связи с кончиной деятеля культуры российские федеральные телеканалы изменили программу своего вещания. Народный артист СССР являлся художественным руководителем театра Ленком с 1973 года, а также снял несколько фильмов, в том числе картину «Тот самый Мюнхгаузен», сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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