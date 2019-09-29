28 сентября 2019

Одиозный украинский журналист оскорбил скончавшегося режиссера Захарова

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Аркадий Бабченко считает Марка Захарова «лизоблюдом»Фото: Анна Майорова © URA.RU

Украинский журналист Аркадий Бабченко заявил. что он не скорбит в связи со смертью знаменитого российского режиссера Марка Захарова. Он считает покойного деятеля культуры недостойным человеком из-за того, что тот поддерживал российские власти.

«Понимаю, конечно, что надо держать марку и написать про очередного сдохшего холуя, но уже так пофигу на всю эту плесень… Не вызывают уже ни ненависти, ни злорадства, ни вообще ничего. Я, слава те господи, наконец, полностью украинизировался», — написал Бабченко в своем telegram-канале, назвав Захарова «лизоблюдом из Залесья».

Ранее о смерти Марка Захарова крайне нелестно высказался друг и коллега Бабченко — украинский журналист Айдер Муждабаев, являющийся заместителем гендиректора крымскотатарского телеканала «ATR». В частности, заявил, что будет удалять из друзей в соцсети любого, кто позволить себе публично выразить скорбь в связи со смертью Захарова.

Режиссер и бессменный худрук театра Ленком скончался утром 28 сентября в больнице от остановки сердца. Захаров был болен воспалением легких и ушел из жизни на 86-м году.

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© Служба новостей «URA.RU»
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