01 октября 2019
30 сентября 2019

Претендент на важный пост в правительстве Зауралья готовится занять пост

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытый форум прокуратуры Курганской области, архипов владимир
Владимир Архипов покинул пост глава Кетовского района ЗауральяФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Перестановки в правительстве Курганской области

Глава Кетовского района Курганской области Владимир Архипов, которому прочили пост замгубернатора по социальной политике, ушел с поста. Его место занял экс-депутат Курганской городской думы Виктор Дударев.

В разговоре с «URA.RU» Дударев подтвердил свое назначение на пост главы с 3 октября. «Исполняю обязанности главы», — уточнил он. Владимир Архипов не стал анонсировать свое назначение, предложив дождаться завтрашнего дня.

Ранее агентство сообщало, что замгубернатора по социальной политике Татьяна Меншикова покинет пост после выборов.

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