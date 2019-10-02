Претендент на важный пост в правительстве Зауралья готовится занять пост

Владимир Архипов покинул пост глава Кетовского района Зауралья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Курганской области

Глава Кетовского района Курганской области Владимир Архипов, которому прочили пост замгубернатора по социальной политике, ушел с поста. Его место занял экс-депутат Курганской городской думы Виктор Дударев.

В разговоре с «URA.RU» Дударев подтвердил свое назначение на пост главы с 3 октября. «Исполняю обязанности главы», — уточнил он. Владимир Архипов не стал анонсировать свое назначение, предложив дождаться завтрашнего дня.

Ранее агентство сообщало, что замгубернатора по социальной политике Татьяна Меншикова покинет пост после выборов.