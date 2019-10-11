Бузова ответила на критику своей музыки

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Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова рада любой обратной связиФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на критику своей музыки и высказала благодарность за обратную связь хейтерам, которые слушают ее хиты «через силу».

Так, Ольгу Бузову спросили, когда она планирует завершить карьеру исполнительницы. «Когда петь перестанешь? Кровь из ушей уже», — написала одна из слушательниц. В ответ на это телезвезда поблагодарила своих поклонников за обратную связь. «Вы меня через силу слушаете? Ну, это дорогого стоит. Спасибо, что активно интересуетесь моей жизнью», — поделился ответом артистки журнал StarHit. Также Бузова уточнила, что для нее, как и для любого артиста, важно вызывать у слушателя эмоции.

Ранее певица признавалась, что в шоу-бизнес попала не сразу — ей «никогда и ничего не падало с небес». Она уточнила, что немало работает и добивается поставленных целей, передает «Федеральное агентство новостей». Недавно Бузова, правда, лишилась звания самой популярной российской звезды в Instagram. Судя по числу подписчиков, ее место занял чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, передает RT

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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