Бузова ответила на критику своей музыки

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова рада любой обратной связи Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова отреагировала на критику своей музыки и высказала благодарность за обратную связь хейтерам, которые слушают ее хиты «через силу».

Так, Ольгу Бузову спросили, когда она планирует завершить карьеру исполнительницы. «Когда петь перестанешь? Кровь из ушей уже», — написала одна из слушательниц. В ответ на это телезвезда поблагодарила своих поклонников за обратную связь. «Вы меня через силу слушаете? Ну, это дорогого стоит. Спасибо, что активно интересуетесь моей жизнью», — поделился ответом артистки журнал StarHit. Также Бузова уточнила, что для нее, как и для любого артиста, важно вызывать у слушателя эмоции.