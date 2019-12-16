Березниковцы не оценили идею украсить новогоднюю ель в стиле известной сказки Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жители Березников (Пермский край) неоднозначно восприняли идею украсить главную новогоднюю елку светящимися украшениями в виде окон. Своими впечатлениями березниковцы делятся в соцсетях.

«Искусственную красавицу делали в соответствии с общим оформлением площади. Елка в сказочном царстве — дом для игрушек», — пишет портал «Не Пермь», уточняя, что городскую площадь и новогоднюю ель в Березниках украсили в стиле сказки «Щелкунчик и мышиный король».

Однако мнения горожан относительно оформления новогодней красавицы в соцсетях разделились. Часть жителей посчитала, что у авторов идеи нет вкуса. По мнению Анастасии Бован, елка «смотрится нелепо», а издалека ее украшения «напоминают иконы». С ней согласилась Юлия Алексей, отметившая, что днем елка «вообще безобразно смотрится». Людмила Бабуркина написала, что украшения в виде окон похожи на «крысиные норы».

Другие, напротив, позитивно оценили необычное оформление главного символа Нового года. «Молодцы, сказочный сюжет! Как раз в год крысы — мышиный король!» — отметила Любовь Степанова. Людмила Габова заметила, что авторам идеи удалось превратить стандартную ель в «необычную». «Кто-то здесь высказался против „бабушкиных“ абажуров на фонарях, а мне нравятся они, действительно, как в сказке», — написала пермячка.

По данным администрации Березников, помимо новогодней ели, на главной городской площади будет построен ледовый городок. В нем появятся ледовые арт-объекты для фотографирования: «слон-хлопушка» и «зайчик-барабанщик». На ледовый городок власти потратили 2,2 млн рублей.

Новогодняя ель на городской площади Березников Фото паблика «Березники online»