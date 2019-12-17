Уральский бизнесмен назвал профессии, на которые не стоит учиться

Сергей Муратов предложил готовить инженерные кадры со школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области уже сейчас трудно устроиться на работу с дипломом юриста, экономиста или бухгалтера, а в будущем станет еще сложнее. Такое мнение высказал на пресс-конференции председатель совета директоров «НПО «Курганприбор» Сергей Муратов. При этом он отметил, что выпускники-инженеры, как правило, всегда обеспечены работой.

Муратов отметил, что три года подряд приходит к выпускникам Курганского госуниверситета и предлагает всем инженерам, кто еще не определился с работой, устроиться на одно из своих предприятий. «Троечник, двоечник — без разницы. Забираю. Понравится — останешься. Но таких нет, все трудоустроены. Нет ни одного без работы», — отметил он.

Профессии юристов, бухгалтеров и экономистов, по мнению Муратова, в будущем станут менее востребованы, чем сейчас, хотя выпускники с такими специальностями уже испытывают сложности при поиске работы. Промышленник отметил, что консультации юриста уже может заменить интернет, а с работой бухгалтера и экономиста во многих случаях справляются компьютерные программы. «Но технарь, который создает, который творит, который делает — всегда будет при деле», — заявил Муратов.

Подготовку инженерных кадров промышленник предложил начинать со школы. Для этого в семи учебных заведениях региона планируется создать специализированные классы. Профильными предметами там должны стать физика, математика и робототехника. Финансировать проект будут сами промышленники. Оборудование каждого класса обойдется в 2,5-3 млн рублей.