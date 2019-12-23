Перед Новым годом и в январские праздники продажи средств от похмелья резко вырастут

В предновогодние дни и первые две недели 2020-го продажи антипохмельных препаратов могут вырасти примерно на 34% в натуральном выражении. К такому выводу пришли аналитики компании DSM Group.
«С третьей по 49-ю недели этого года россияне покупали в среднем 92,5 тысячи упаковок средств от похмелья. Соответственно, в последние две недели этого года и две первые следующего можно ожидать роста на треть, до 124 тысячи пачек. Впрочем, возможны и отклонения — с 2015 года „праздничный“ прирост продаж антипохмельных варьировался в коридоре от 18 до 58%», — пишет газета «Известия» со ссылкой на данные экспертов.
Рост продаж средств от похмелья в предновогодние дни и сразу после любимого россиянами праздника для РФ является вполне традиционным и наблюдается каждый год. Причем, подобная тенденция наблюдается практически во всех без исключения городах и регионах страны. Граждане активно приобретают «антипохмельные» таблетки не только в аптеках, но и в супермаркетах, где они также представлены в большом количестве.