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В Курганской области рост доходов уничтожила инфляция

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Рост зарплат не успевает за инфляциейФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области реальная средняя зарплата (за вычетом обязательных платежей и инфляции) выросла с начала 2019 года до конца октября на 1,7%, в то время как потребительские цены выросли на 2,9%. Данные приводятся на сайте Свердловскстата.

Средняя зарплата зауральцев за десять месяцев года, по данным статистики, составила 29,6 тысяч рублей, номинально это на 6,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также, по данным Свердловскстата, в Курганской области выросла безработица. За одиннадцать месяцев 2019 года она оказалась выше, чем годом ранее, на 2,6%. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости к концу ноября, составила 5,4 тысячи человек.

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