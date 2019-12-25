Курганскую область ждет мусорный коллапс: бюджетным учреждениям нечем платить за вывоз отходов

В Курганской области государственные и муниципальные учреждения не смогут организовать вывоз мусора с января. Причина — невозможность заключить договор из-за отсутствия тарифа. Реформу предлагают отложить на 3 месяца. Об этом говорилось на общественном совете в департаменте регулирования цен и тарифов Курганской области, передает корреспондент «URA.RU».
«Нам уже несколько месяцев звонят учреждения и просят выслать коммерческое предложение. А мы говорим, что нет его. Регоператор („Чистый город“, — прим. ред.) выслал компаниям договоры с пропуском вместо цены, а они не могут в таком виде подписать», — рассказала главный бухгалтер ООО «Шуховский полигон ТБО» Надежда Андреева.
Участники совета уточнили, что государственные и муниципальные учреждения утверждали бюджеты еще осенью. Из-за отсутствия тарифа расходы на вывоз мусора не были включены. «Учреждения остались без финансирования на вывоз мусора», — уточнил один из участников совета.
Общественники обсудили также суть мусорной реформы. В Курганской области, по их мнению, нарушается весь ее принцип. «Семь свалок незаконны. А регоператор продолжит свозить туда отходы. И жители Курганской области будут платить деньги за это», — возмутились члены общественного совета.
По итогам встречи общественный совет составил рекомендации департаменту регулирования цен и тарифов. Общественники предлагают отложить мусорную реформу в Курганской области на 3 месяца. Это бы позволило навести порядок с незаконными свалками и урегулировать договорные отношения с учреждениями. Тариф на вывоз мусора власти обещают назвать 30 декабря.