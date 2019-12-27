Россияне поделились, чего ждут от обращения Путина в новогоднюю ночь

В новогоднем телеобращении президента РФ Владимира Путина большинство россиян хотели бы услышать добрые и искренние пожелания. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
«В эту новогоднюю ночь обращение главы государства планируют смотреть 72% россиян (в прошлом году обращение посмотрели 73% опрошенных), а 19% дали отрицательный ответ», — пишет «РИА Новости». При этом 44% респондентам оказалось действительно важно то, что скажет лидер страны россиянам, а 34% это безразлично.
Добрые и искренние пожелания от Путина ожидают услышать 13% опрошенных, 11% ждут слов об улучшении жизни в целом, еще 10% респондентов хотят услышать о росте зарплат, пенсий и повышении уровня жизни. Оставшиеся ждут слов о проявлении заботы о людях (5%), о снижении цен, отмены повышения НДС и обещании мира (по 4%), а также о внимании к проблемам здравоохранения, образования, жилья (3%).
Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сам Владимир Путин предпочитает проводить Новый год со своими родными и близкими, напоминает «Национальная служба новостей».