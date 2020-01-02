Психологи рассказали, чем занять детей в новогодние каникулы

В каникулы важно не забывать про активный отдых для детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В новогодние праздники детский отдых должен меняться, в частности, просмотры фильмов нужно чередовать с активным отдыхом. Об организации детского досуга в праздники «URA.RU» рассказали детские психологи.

«Лучше всего сочетать активные игры и совместный просмотр мультиков. Самый главный критерий: чтобы все были довольны и все всем нравилось. А совместный просмотр мультиков тоже приносит удовольствие», — пояснила «URA.RU» руководитель педиатрического отделения Международного института психосоматического здоровья Ирина Таранова.

По ее словам, дети могут смотреть мультики без присмотра взрослых, но в таком случае родителям лучше знать содержание картины. «Важно, чтобы не было тех моментов, которые могут напугать ребенка или как-то навредить его психике», — добавила психолог.

Аналогичного мнения придерживается и детский психолог, психоаналитик Полина Малахова. В разговоре с «URA.RU» она отметила, что при выборе фильма для детей важно, чтобы ребенку было понятно содержание картины. «Помимо мультиков, нужно помнить и про активный отдых. Важно соизмерять нагрузку. Если из 24 часов в сутках ребенок большую часть проводит перед телевизором, то что-то пошло не так», — рассказала Малахова. Она добавила, что родителям лучше находиться рядом с детьми во время просмотра фильма.