В Кургане заместитель мэра ушел в отставку

Игорь Постовалов работает в мэрии Кургана последний день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель главы Кургана по социальной политике Игорь Постовалов уходит в отставку. Информацию об этом «URA.RU» подтвердили в пресс-службе городской администрации.

«Игорь Владимирович сегодня работает последний день. Он написал заявление по собственному желанию», — сообщила «URA.RU» начальник управления массовых коммуникаций и общественных отношений администрации Кургана Елена Бессонова. Причины увольнения и новое место работы Постовалова она не знает. Получить комментарии самого чиновника «URA.RU» не удалось.

Постовалов был назначен директором городского департамента социальной политики в августе 2016 года. Весной 2019 года он получил статус заместителя главы города (до этого он был заместителем главы администрации Кургана). В департаменте соцполитики чиновник работал с 2010 года. Ранее был замначальника управления соцзащиты, работал в Пенсионном фонде.