Телеведущая Айза собралась замуж в третий раз: что происходит на шоу «Ставка на любовь»

Телеведущая Айза-Лилуна Ай получила предложение выйти замуж во время съемок шоу «Ставка на любовь» Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В октябре на телеканале «Пятница!» продолжает выходить один из самых обсуждаемых проектов сезона — романтическое реалити-шоу «Ставка на любовь». Программа завладела вниманием телезрителей благодаря драматичным испытаниям, интригующим сюжетам и неожиданным поворотам в отношениях участников. Девять пар знаменитостей отправились на экзотический остров Бали, чтобы проверить свои чувства на прочность и побороться за денежный приз. Ведущие передачи — певец и бывший участник дуэта «Smash!!» Влад Топалов и телеведущая, блогер Регина Тодоренко — с первых выпусков привлекали внимание своей харизмой. Подробнее в материале URA.RU.

Что за шоу «Ставка на любовь»

Реалити-шоу «Ставка на любовь» представляет собой уникальный проект, где пары проходят испытания, ставят деньги на результаты друг друга и должны принимать сложные решения, которые могут привести либо к укреплению отношений, либо к их разрушению. Программа транслируется на канале «Пятница!» и снималась в мае 2025 года на одном из самых живописных курортов мира. Остров Бали поразил разнообразием ландшафтов: тропические джунгли соседствуют с вулканическими горами, а бирюзовые пляжи омываются водами Индийского океана и Балийского моря. Именно эта контрастная природа стала идеальным фоном для романтических испытаний и драматичных конфликтов между участниками.

Регина Тодоренко и Влад Топалов — ведущие романтического реалити-шоу «Ставка на любовь» (2025) на канале «Пятница!» Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Каждый выпуск содержит женские и мужские испытания, во время которых вторая половина пары делает ставки на результат. Если ставка оказывается верной, пара зарабатывает поставленные деньги и получает иммунитет от номинации. Если же ставка не срабатывает, пара вступает в борьбу за спасение. Участникам предстоит не только наслаждаться романтическими моментами на балийской вилле, но и сталкиваться с бытовыми трудностями, выполнять неожиданные задания и принимать непростые решения. Только те, кто сумеет сохранить доверие и взаимопонимание до финала, получат шанс побороться за денежный приз.

1/2 Популярный модный блогер Айза Анохина перед началом торжественной церемонии вручения премии «ТЭФИ-2019» Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В одном из выпусков шоу произошло событие, которое тронуло сердца зрителей и участников программы. Во время церемонии голосования нефтяник Степан Кузьменко, 30-летний участник проекта из Нижневартовска, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной блогерше, телеведущей Айзе-Лилуне Ай. Степан поблагодарил девушку за десять месяцев отношений, признался ей в глубоких чувствах и произнес слова признания перед всеми участниками программы. Он говорил о том, что Айза для него самая лучшая, красивая, умная и мудрая девушка, что он определенно уверен в том, что хочет прожить с ней всю эту жизнь счастливую, полную любви и радости.

Степан рассказал, что пришел на шоу ради веселья, но испытания открыли новую дверь в его сердце, где оказалось еще больше любви. По его словам, участие в реалити помогло ему осознать глубину чувств и понять, что не желает проводить ни дня в ссорах и конфликтах с любимой женщиной. Затем молодой человек опустился на одно колено и достал кольцо с крупным бриллиантом, задав главный вопрос согласна ли она выйти за него замуж. Предложение было тщательно подготовлено организаторами шоу, включая фейерверки, розовые лепестки и волнующую музыку.

Реакция бывшей жены репера Гуфа (Алексея Долматова) Айзы была искренней и эмоциональной. 40-летняя звезда была ошеломлена происходящим. Она множество раз переспрашивала Степана: «Ты что, реально это сделал?! Ты с ума сошел?!» Несмотря на шок и неподготовленность к моменту, Айза ответила утвердительно. Она признавалась, что счастлива и любит Степана, но пошутила, что он мог бы предупредить ее, чтобы она помыла голову и подготовилась надлежащим образом. После согласия Айзы на лице Степана появилась настоящая радость, пара обнялась под аплодисменты и фейерверки. Ведущая Регина Тодоренко поздравила молодоженов и пожелала им крепкой, бесконечной любви.

Блогерша Айза со своим возлюбленным Степаном Кузьменко Фото: Соцсети

Для блогерши это будет уже третий брак. Ранее она была замужем за рэпером Гуфом, от которого у нее родился сын Сем, позже вышла замуж за серфера, предпринимателя Дмитрия Анохина, с которым появился второй сын Элвис. Степан младше Айзы на десять лет. Интересно, что Степан — сын государственного федерального инспектора Тюменской области Дмитрия Кузьменко, а его сестра замужем за мэром Ханты-Мансийска. Молодой человек увлекается пилатесом, дыхательными практиками и часто путешествует за границу.

Другие интересные события на шоу «Ставка на любовь»





1/2 Для Айзы это будет третий брак Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

За время выхода программы произошло множество событий, которые кардинально изменили ситуацию на балийской вилле. В ранних выпусках участники организовали коалиции для защиты. Основная коалиция включала юмориста Олега Верещагина с его супругой, певицу Женю Кривцову с мужем Семеном, блогера Карину Нигай с ее партнером и позже блогершу Айзу со Степаном. Однако по мере развития программы эта коалиция начала распадаться из-за предательств и личных конфликтов.

Певица Женя Кривцова несколько раз поступала нечестно, предлагая членам коалиции голосовать против друг друга ради собственного спасения. Ее муж Семен неоднократно выбирал между верностью коалиции и защитой жены, что вызывало острые конфликты. Блогер, стилист Карина Нигай и ее партнер Илья Горелов покинули программу в ранних выпусках, однако Карина позже признавалась в интервью, что их отношения разладились после возвращения домой. Она подозревала, что Илья специально выставлял ее в неприглядном свете на экранах.

В седьмом выпуске на виллу прибыли новые участники: футболист, владелец детской академии Павел Мамаев и психолог, блогер Надежда. История их знакомства была непростой: они встретились в ресторане, когда Павел был еще женат на другой девушке. Бывшая жена утверждала, что Надежда увела Павла из семьи, однако сама Надежда говорила, что начала встречаться с ним только после развода. Павел неоднократно выигрывал испытания благодаря физической подготовке.

В восьмом выпуске произошла напряженная битва номинантов между юмористом Олегом Верещагиным с супругой и олимпийской призеркой Диной Авериной со спортсменом Дмитрием Соловьевым. Олег и Александра одержали победу в финальном испытании, вынудив спортивную пару покинуть программу.