Путин предупредил новогодний скачок цен на морепродукты

Президент Владимир Путин предупредил рост цен на морепродукты, который может случиться в преддверии Нового года. На совещании по экономике 29 октября он поднял вопрос доступности рыбы для россиян. Главная проблема — в дороговизне. Но, как выясняется, она возникла по нескольким причинам, которые и предстоит властям устранить. Пока же, признают эксперты, морепродукты — это не традиционный, а скорее праздничный рацион для жителей страны.

Подобное совещание президент проводил два года назад, в 2023-м. И уже тогда он поднимал проблему, с которой столкнулась Россия после развала СССР, — потребление рыбы в стране резко сократилось, и сегодня на одного жителя приходится 24 килограмма рыбы в год, а норма — порядка 28 килограммов.

Но вопрос, по словам президента, не только в цене. Низкий уровень потребления — это следствие комплекса проблем. «[Важно понять] как работают все инструменты, которые мы применяем для развития этого комплекса, какие дополнительные шаги нужны, чтобы устранить узкие места в развитии рыбодобычи. Отдельная тема — строительство рыбопромысловых судов», — отметил Путин.

По его словам, Россия богата «уникальными запасами биоресурсов», и нужно не только уметь их добывать, но и перерабатывать и транспортировать. В первую очередь — на внутренний рынок. «Важно, чтобы улов российских рыбаков, продукция рыбохозяйственных предприятий поступали на прилавки магазинов и рынков, а жители всех регионов России могли купить эти качественные товары по доступной цене.

Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом. От сбалансированного питания прямо зависит здоровье и продолжительность жизни людей», — подчеркнул президент.

И проблем с рыбой в этом году быть не должно. Как рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов, регион добывает 41% всей рыбы и морепродуктов в Дальневосточном округе, или 31% от общероссийских объемов вылова. За последние три года уловы камчатских рыбаков выросли с 1,5 до 1,8 миллиона тонн. «Основу для Камчатки составляет лососевый промысел. В этом году рыбаки добыли более 250 тысяч тонн, или 75% от общероссийских уловов.

Мы полностью обеспечиваем и российские потребности, и имеем серьезный экспортный потенциал», — заверил Солодов.

Потребление рыбы в регионе выросло на 30%, и у губернатора есть видение, как добиться таких результатов на государственном уровне. Нужно просто увеличить потребление в государственном секторе — в школах, в детских садах, в больницах, в армии, в МЧС и других структурах. Сделать это требование обязательным условием при госзакупках.

За последнее время камчатские рыбаки получили 12 новых судов, но в целом, как отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков, обновление рыболовного флота отстает от графиков и планов. «Здесь нужно, чтобы квоты, которые выдаются под киль, были справедливыми, чтобы система работала, — подчеркнул в завершении встречи президент Путин. –

Да, мы видим ключевую ставку, другие вопросы, но уровень рентабельности предприятий достаточно высокий, и надо, исходя из реалий, строить эту работу».

Ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников видит в сегодняшнем разговоре о рыбной отрасли своего рода предупреждение от возможного скачка цен накануне новогодних праздников. «Впереди — потребительское ралли: новогодние каникулы, разогрев спроса. Собственно, в действиях президента — это предупреждение и ритейлеров, и поставщиков рыбы о необоснованном повышении цен, — считает Масленников. — Достаточно вспомнить, что килограмм сельди подорожал в этом году на 28%, тогда как оптовые цены снизились на 14%. На сельдь вообще никогда аномальных цен не было».

Высокие цены во многом и являются причиной отказа россиян от морепродуктов, даже от достаточно дешевых сортов рыбы. Впрочем, как напомнил экс-замминистра здравоохранения и социального развития РФ Александр Сафонов, даже одна из самых дешевых в советские годы («сорных») рыб — треска — многим стала не по карману.

Учитывая, что большая часть рыбы добывается на Дальнем Востоке, и в Центральную Россию ее нужно еще привезти, цены взлетают. Это не выгодно ни потребителям, ни рыбопромысловым компаниям — из-за низкого спроса. Поэтому, убежден Сафонов, акцент нужно делать на рыбопереработке. Возможно, ситуацию могла бы спасти рыбная биржа, куда рыбакам было бы выгодно сдавать свой улов, а уже перерабатывающие компании занимались бы им дальше, считает Сафонов.

Цены на рыбу, на деликатесы перед Новым годом традиционно будут расти. «Понятно, что в условиях банковской ставки, инфляции, производители будут „отбивать“ затраты.

Товары на праздничный стол традиционно становятся дороже из-за ажиотажа. Сбить его может только увеличение объема предложения. Красная икра, например, подешевела», — поделился эксперт.

Проблема низкого потребления рыбы остается, и президент в очередной раз делает на этом акцент, считает руководитель Института нового общества Василий Колташов. Для государства главное — переломить ситуацию, чтобы рыба, в целом, морепродукты стали не «праздничными блюдами» на столах россиян, а обычной едой.